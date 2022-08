Kanusport

vor 19 Min.

Der Ulmer Paddler Tim Rees ist auf der perfekten Welle unterwegs

Lokal Tim Rees ist einer der besten Kajak-Freestyler in Deutschland. Der 16-jährige Ulmer gewann vor Kurzem Gold bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Nottingham.

Von Stephan Schöttl

Als Tim Rees zum ersten Mal auf der ganz großen Bühne sein Können zeigen durfte, war er gerade einmal zwölf. Damals trat der junge Ulmer bei Kai Pflaume in der ARD-Show „Klein gegen Groß“ auf. Im Duell Kanute gegen Kanute. Rees forderte den damaligen U23-Weltmeister Stefan Hengst heraus. Und die Aufgabe klang zunächst ganz simpel: Generell ging es darum, wer die meisten Eskimorollen innerhalb von 90 Sekunden schafft. Doch das wäre Rees freilich viel zu einfach gewesen. Die beiden Kandidaten mussten ein Tablett mit gefüllten Gläsern in der Hand halten – durchgehend über dem Wasser und ohne, dass die Gläser dabei umkippen. 15 Rollen schaffte das Kind, lediglich zehn der Profi. So ein bisschen Freestyle war das damals im April 2018 schon. Rees ist dabei geblieben. Heute heißen die Aufgaben des inzwischen 16-Jährigen Spins, Loops oder Squirts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen