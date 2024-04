Ketterhausen/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Das Abenteuer Bezirksliga geht für den TSV Kettershausen zu Ende

Im Juni des vergangenen Jahres wurde in Kettershausen mit Kind und Kegel der Aufstieg in die Bezirksliga gefeiert. Demnächst dürfte dieses Abenteuer wieder beendet sein. Foto: Roland Furthmair

Plus Der TSV Kettershausen wird sich ziemlich sicher nach einem Jahr wieder aus der Bezirksliga verabschieden. Auch für zwei Trainer ist im Sommer Schluss.

Von Michael Schuster

Während sich die SGM Aufheim/Holzschwang wohl mittlerweile nur aus dem Titelrennen verabschiedet hat, dürfte das Abenteuer Fußball-Bezirksliga für Aufsteiger TSV Kettershausen/Bebenhausen demnächst generell beendet sein. Am Sonntag (15 Uhr) treffen beide Mannschaften im Unterallgäu aufeinander.

„Wir wussten von vornherein, dass es schwierig werden würde und wir wussten eigentlich auch schon nach dem Winter, dass wir uns eher in die Kreisliga orientieren müssen“, gab TSV-Trainer Ralf Amann nach dem derben 0:8 am vergangenen Sonntag in Offenhausen zu verstehen. Seine Mannschaft war mit einer ellenlangen Verletztenliste aus der Winter-Vorbereitung in den Liga-Alltag gestartet. „Erst waren es sieben, dann wurden es zwischenzeitlich neun Ausfälle. Ich habe 16 Mann im Kader und muss mittlerweile Spieler aufbieten, die bisher nur zweimal trainiert haben“, schildert der 52-Jährige. So sei auch die jüngste 0:8-Klatsche zu erklären: „Da können wir nicht mehr viel erwarten.“ Das Ergebnis blieb aber dennoch schwer verdaulich „Mit ein bisschen mehr Intelligenz hätte man das auch angenehmer gestalten können“, glaubt Amann.

