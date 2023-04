Kettershausen

12.04.2023

Plötzlich steht der TSV Kettershausen-Bebenhausen ganz oben

Plus Der frühere Abstiegskandidat ist zum Titelanwärter geworden – auch dank Alexander Seidel. Der Torjäger spricht über die Gründe für den Höhenflug.

Langjährige Beobachter des Amateurfußballs reiben sich beim Betrachten der Tabelle der Kreisliga A Iller verwundert die Augen. Von ganz oben grüßt der TSV Kettershausen-Bebenhausen. Also der Verein, der in der Vergangenheit in der Regel gegen den Abstieg gespielt hat und irgendwie immer drin geblieben ist. Mal mit Relegation, mal knapp ohne. Umso mehr kann man in der Unterallgäuer Gemeinde, die mit allen Ortsteilen etwa 2000 Einwohner und Einwohnerinnen zählt, die aktuelle Saison genießen. Torjäger Alexander Seidel sagt: „Das freut mich besonders für die Leute bei uns im Vorstand und für die Zuschauer. Die hatten es in den vergangenen Jahren nicht immer leicht.“

Seidel selbst hat erheblichen Anteil am Höhenflug des TSV Kettershausen-Bebenhausen. Vor dieser Saison wurde der in Babenhausen lebende Industriemechaniker vom offensiven Mittelfeldspieler zum Stürmer umfunktioniert und diese Maßnahme von Trainer Ralph Amann erwies sich als goldrichtig. Seidel hat mit 19 Toren bei bisher 22 Einsätzen eine ganz starke Quote vorzuweisen. Die wurde in der Öffentlichkeit registriert. Bei der Wahl unserer Zeitung zum Sportstar des Monats März lieferte sich der 28-Jährige ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit Mika Mathes und musste sich dem Karateka aus Illertissen schließlich mit 6523:6963 Stimmen nur ganz knapp geschlagen geben.

