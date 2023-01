Leichtathletik

vor 5 Min.

Leichtathletik: Der SSV Ulm 1846 mischt jetzt im Konzert der Großen mit

Plus In der Rangliste des Deutschen Leichtathletik-Verbands schneidet der SSV Ulm 1846 so gut ab wie nie. Trainer-Legende Wolfgang Beck spricht über die Gründe.

Von Stephan Schöttl

Leverkusen, Dortmund, Halle, Potsdam und München. Das sind die Schwergewichte der deutschen Leichtathletik. Der nationale Verband hat vor Kurzem seine Vereinsrangliste 2022 veröffentlicht. Angeführt wird diese vom Branchenprimus TSV Bayer 04 Leverkusen. Aber auch die Leichtathletinnen und Leichtathleten des SSV Ulm 1846 schneiden überaus gut ab.

