Massensturz in Valencia: Läuferin Alina Reh zieht sich Prellungen zu

Plus Beim Start eines 10-Kilometer-Laufs in Valencia kommt es nach wenigen Metern zu einem Massensturz. Damit ist das Rennen für viele vorbei - auch für Alina Reh.

Die Videoaufnahmen vom Start des hochkarätigen 10-Kilometer-Rennens in Valencia sahen richtig übel aus. Dutzende Läufer stürzten nach wenigen Metern auf der abgesperrten Straße übereinander. Damit war das Rennen für viele Starter bereits gelaufen. Auch Alina Reh zählte wie der deutsche Marathon-Rekordler Amanal Petros (beide SCC Berlin) zu den Leittragenden und fand sich urplötzlich auf dem harten Asphalt wieder.