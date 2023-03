Auch Ratiopharm Ulm kann hart spielen

Plus Beim Derbysieg gegen Ludwigsburg war phasenweise Gift und Galle drin. Den ersten Gänsehaut-Moment erlebten die Fans schon beim Einlauf-Spektakel.

Es war ein Spiel von hoher Intensität in einer fast ausverkauften und entsprechend lauten Halle, mit vielen Emotionen, zwischendurch sogar mit Gift und Galle. Kurz gesagt: Es war ein Spiel, das Lust macht auf die Play-offs in der Basketball-Bundesliga. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Ratiopharm Ulm diese auch erreicht, hat sich durch den 93:76-Derbysieg gegen Ludwigsburg und den damit jetzt auch besseren Direktvergleich deutlich erhöht.

Den ersten Gänsehaut-Moment erlebten die mehr als 5700 Besucherinnen und Besucher schon vor Beginn der Partie: Ziemlich überraschend liefen nach jeweils langer Verletzungspause Nico Bretzel und Philipp Herkenhoff mit in die Halle ein, Zweiterer auf den Tag genau ein Jahr nach seinem letzten Spiel. Einige Fans hatten davon vorab etwas mitbekommen oder es war eine Information an sie durchgesteckt worden – Herkenhoff wurde jedenfalls mit einem extra angefertigten Transparent begrüßt. Einsatzzeit bekam er aber am Samstag ebenso wenig wie Bretzel. Beider Trainer Anton Gavel führte zur Begründung an, dass so ein Spiel gegen Ludwigsburg sich nicht unbedingt für ein richtiges Comeback eignet. Thomas Klepeisz dürfte wissen, was er meint.

Ratiopharm Ulm gewinnt gegen Ludwigsburg

Der Ulmer Kapitän war im zweiten Viertel unfreiwillig Hauptdarsteller in einer Szene, in der die Emotionen ein zweites Mal an diesem Abend hoch gingen. Der ohnehin von einer Grippe geschwächte Klepeisz wurde bei einem Sprintduell von Tommy Kuhse mit dem Kopf oder der Schulter im Gesicht getroffen und zog sich dabei eine blutende Wunde im Mund zu. Auf Seiten des Gegners mag da durchaus auch schon der Frust eine Rolle gespielt haben, denn Ulm spielte an beiden Enden des Feldes eine nahezu perfekte erste Halbzeit mit viel Ballbewegung und ließ sich auch von der wie üblich rustikalen Gangart der Ludwigsburger nicht den Schneid abkaufen. Der Vorsprung betrug zeitweise 17 Punkte (45:28), zur Halbzeit lag Ulm mit 52:39 vorne und im dritten Viertel folgte die schönste Szene des Abends: Juan Nunez, an der Außenlinie hart bedrängt von Defensivspezialist Yorman Polas Bartolo, spielte fast ohne Sicht einen hohen und exakt getimten Ball auf Josh Hawley und der stopfte der orangefarbene Leder aus der Luft per Alley-Oop in die Reuse. Aber derart perfekt war das Ulmer Spiel ansonsten in dieser Phase nicht mehr, Ludwigsburg kämpfte sich wieder bis auf einen Punkt ran (67:66). Aber anders als eine Woche zuvor bei der Niederlage gegen Crailsheim konnte Anton Gavels Mannschaft mit einem 26:10-Lauf kontern.

Fedor Zugic wurde übrigens gegen Ludwigsburg keine Sekunde lang eingesetzt. Die schlichte Begründung seines Trainers: „Das war meine Entscheidung.“ Im Klartext heißt das vermutlich: Zugic ist zwar gesund, aber eine Hilfe ist der in dieser Saison chronisch formschwache Montenegriner halt auch nicht.

Ratiopharm Ulm: Yago (26 Punkte), Caboclo (14), Jallow (13), Klepeisz (9), Nunez (8), Paul (8), Hawley (7), Christen (6), Fuchs (2).