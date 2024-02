Neu-Ulm

Champions-League: Die letzte Titelchance für den TTC Neu-Ulm

Plus Bevor die Lichter endgültig ausgehen, spielt der TTC Neu-Ulm noch im Final-Four der Champions-League. Im Halbfinale wartet am Ostersonntag allerdings der Lokalmatador und Titelverteidiger.

Der TTC Neu-Ulm trifft im Halbfinale der Tischtennis-Champions League am Ostersonntag (17 Uhr) auf Titelverteidiger und Gastgeber 1. FC Saarbrücken. Das zweite Halbfinale bestreiten zuvor um 13 Uhr der deutsche Rekordmeister Borussia Düsseldorf und der österreichische Vertreter TTC Wiener Neustadt. Das hat die Auslosung der Endrunde ergeben, die heuer erstmals als sogenanntes Final-Four ausgetragen wird. Das Endspiel in der Saarlandhalle findet am Ostermontag statt.

„Die Auslosung ist okay, es musste ja einer der Großen sein“, kommentierte TTC-Präsident Florian Ebner das Ergebnis der Ziehung. Schließlich waren dabei die beiden Vorjahresfinalisten Saarbrücken und Düsseldorf gesetzt. Auf fifty-fifty schätzt der Klubchef die Chancen seines Teams ein: „Vermutlich in allen fünf Einzeln.“ Falls so viele gespielt werden. Unabhängig davon: „Wir freuen uns auf das Turnier“, sagte der 66-Jährige. Sein Optimismus stützt sich vor allem auf zwei Faktoren: „Truls Moregardh hat sein Formtief überwunden und Dimitrij Ovtcharov steckt in der Olympia-Vorbereitung.“ Was im Klartext heißen dürfte: Der 35-jährige Nationalspieler wird im Frühjahr weiter intensiv an seiner Bestform arbeiten und sollte in Saarbrücken topfit an die Platte treten. Zuvor stehen allerdings noch die Mannschaftsweltmeisterschaften auf dem Terminplan. Dazu reist Ovtcharov in den nächsten Tagen mit dem deutschen Team ins südkoreanische Busan.

