Die Arbeit beim Eislaufverein ist für diese Ukrainerin die Rettung

Plus Alina Filippenko kam als Flüchtling aus der Ukraine, Ehemann und Mutter blieben zurück. Beim Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm hat die frühere Weltklasseläuferin viel bewegt.

Alina Filippenko sagt: „Meine Arbeit ist meine Rettung.“ Ihre Arbeit: Trainerin beim Eislaufverein Ulm/ Neu-Ulm. Die Rettung: Ein bisschen Ablenkung von den Sorgen und ein wenig Schutz vor den ständigen Grübeleien über das Schicksal der schwer kranken Mutter und des an der Front kämpfenden Ehemanns Dimitri, die sie vor etwa einem Jahr bei ihrer Flucht aus der Ukraine zurücklassen musste.