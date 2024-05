Neu-Ulm/Illertissen

18:00 Uhr

Kreisliga bis Landesliga: Wer steigt auf, wer steigt ab im Fußballbezirk?

Plus In einigen Ligen ist kurz vor Saisonende oben und unten schon alles klar. Im Fußballbezirk Donau/Iller wird es nicht so brutal, wie zu befürchten war.

Von Pit Meier

Einmal schnüren die Amateurfußballer in dieser Saison noch die Kickstiefel, und zwar am kommenden Samstag. Viele Entscheidungen sind bereits gefallen, auch im Abstiegskampf. Schon jetzt lässt sich sagen: Es wird zumindest an der Donau und der Iller längst nicht so brutal, wie es aufgrund der bevorstehenden Eingliederung von Vereinen aus dem Raum Ehingen in den Bezirk Donau/Iller zu befürchten war. Nachfolgend ein Überblick:

Landesliga: Die einzige Liga, in der es auch in dieser Saison zumindest eine Aufstiegs-Relegation gibt. Türkspor Neu-Ulm hat noch minimale Chancen auf die Teilnahme. Dazu muss die Mannschaft von Trainer Ünal Demirkiran allerdings ihr letztes Spiel gegen die SSG Ulm gewinnen, und der zwei Punkte vor den Neu-Ulmern liegende TSV Weilimdorf muss sein Heimspiel gegen Waldstetten verlieren. Wegen der um 18 Treffer besseren Tordifferenz würde Weilimdorf ein Unentschieden auf jeden Fall für Platz zwei reichen. Unten stellt sich nur noch die Frage: drei oder vier Absteiger? Vier werden es nur dann, wenn aus der Oberliga Holzhausen, Reutlingen und Bietigheim-Bissingen direkt in die Verbandsliga absteigen und aus der Verbandsliga der TV Echterdingen direkt in die Landesliga. Nur in diesem eher unwahrscheinlichen Fall kann es in der Landesliga auch Srbija Ulm noch erwischen. Bei drei Absteigern ist das Donau/Iller-Quintett komplett durch und wandert geschlossen in die Staffel vier ab.

