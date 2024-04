Neu-Ulm/Illertissen

vor 50 Min.

So läuft das mit dem Abstieg und der Staffeleinteilung im Bezirk

Plus Zum Ende dieser Saison wird es im Amateurfußball kompliziert. Was bisher über Abstieg und Staffeleinteilung bekannt ist – und welcher Verein ein Comeback feiert.

Von Pit Meier

Es gibt nur wenige Menschen, die bis in die letzte Verästelung verstehen, was genau passiert und vor allem warum es so passiert, wenn zur neuen Saison die über Jahre vorbereitete Strukturreform im Fußball-Bezirk Donau/Iller umgesetzt wird und beinahe 30 Mannschaften aus dem Raum Ehingen integriert werden. Was klar ist: Es gibt eine verschärfte Abstiegsregelung und die Kreisliga-Staffeln werden neu eingeteilt. In der Kreisliga B wird es künftig sogar fünf statt wie bisher vier Staffeln geben. Ein möglichst einfacher Blick in die einzelnen Ligen:

Landesliga: Alle Mannschaften aus dem Bezirk Donau/Iller werden aus der Staffel 2 in die Staffel 4 verschoben und spielen also in der kommenden Saison beispielsweise gegen Friedrichshafen. Das gilt natürlich auch für den Aufsteiger aus der Bezirksliga. Fett dabei in der Abstiegslotterie sind die SSG Ulm und Srbija Ulm, der FC Blaubeuren und der TSV Buch sind eher latent gefährdet. Auszugehen ist nach derzeitigem Stand von vier Absteigern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen