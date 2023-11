Ratiopharm Ulm kommt nicht durch

Plus Ulm leistet sich ein Horrorviertel und verliert im Eurocup gegen Bourg en Bresse. Für die vielen Späher aus der NBA hat sich die Anreise trotzdem gelohnt

Man kann ja versuchen, es positiv zu sehen. Ratiopharm Ulm hat im Basketball-Eurocup gegen die französische Spitzenmannschaft Bourg en Bresse nur knapp mit 84:89 verloren und hätte das Spiel nach einem 23-Punkte-Rückstand zu Beginn des dritten Viertels beinahe noch gedreht. Trotz aller Widrigkeiten.

Die da waren: Philipp Herkenhoff und Nico Bretzel waren krank und gehörten gar nicht zum Kader. Georginho kriselt weiter vor sich hin und sucht die Bindung zur Mannschaft, die er vor einigen Wochen ja durchaus schon hatte. Dakota Mathias war nach seiner schweren Erkältung nachvollziehbar noch kein Faktor und L. J. Figueroa hat auch schon bessere Leistungen abgeliefert. Sehr erfreulich hingegen: Tommy Klepeisz hat seine Treffsicherheit wiedergefunden. Der Ulmer Kapitän versenkte gegen die Franzosen fünf von sieben Dreiern.