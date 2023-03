Ratiopharm Ulm trifft nur noch auf halbherzigen Widerstand

Plus Im letzten Vorrundenspiel des Eurocups fehlte die sportliche Brisanz. Aber dank einer Aktion des Bundesligisten war die Halle beim Sieg gegen Cluj trotzdem voll.

Der Spannungsgehalt war ziemlich überschaubar. Ratiopharm hatte beim 91:71-Sieg im letzten Vorrundenspiel des Basketball-Eurocups gegen die bereits ausgeschiedene rumänische Mannschaft aus Cluj sportlich keinerlei Probleme. Dass der Bundesligist im Achtelfinale dieses Wettbewerbs gegen Podgorica Heimrecht haben würde, das stand mit Beginn der Partie außerdem schon fest, nachdem Konkurrent Venedig sein Spiel verloren hatte. Als umso besser stellte sich die Ulmer Idee heraus, zu diesem Spiel ehrenamtlich tätige Frauen und Männer von den Vereinen aus der Region einzuladen. Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher sorgten trotz der fehlenden Brisanz für eine tolle Atmosphäre in der Ratiopharm-Arena.

Ratiopharm Ulm gewinnt gegen Cluj

In der gab es zudem den einen oder anderen Gänsehaut-Moment. Zum Kader hatte Philipp Herkenhoff nach seiner schweren Knieverletzung und der einjährigen Pause schon beim Bundesligaspiel gegen Ludwigsburg am vergangenen Samstag gehört, im Eurocup durfte er auch wieder aufs Feld – und zwar gleich in der ersten Fünf. Der 2,08-Meter-Mann, von dem sein Sportdirektor Thorsten Leibenath als „herzensguten Menschen“ schwärmte, bedankte sich für die Geste von Trainer Anton Gavel mit vier Punkten und zwei Rebounds in 18 Minuten. Herkenhoff selbst gestand hinterher: „Ich war noch ein bisschen rostig.“ Aber insgesamt war er natürlich einfach nur glücklich: „Ich habe darauf so lange hin gefiebert.“ Nico Bretzel musste dagegen sein Comeback auf dem Feld noch einmal verschieben. Den zweiten Ulmer Langzeitverletzten hatte ebenso wie Josh Hawley eine Grippe erwischt.

Gebraucht wurden sie im letzten Vorrundenspiel des Eurocups ohnehin nicht – unter anderem deswegen, weil Fedor Zugic mit zwei Dreiern und insgesamt acht Punkten eine seiner besseren Vorstellungen ablieferte. Ob der junge Montenegriner seine Lektion aus dem Ludwigsburg-Spiel wirklich gelernt hat, das werden aber erst die kommenden Wochen zeigen. In der Bundesliga hatte ihn sein Trainer durchgehend auf der Bank schmoren lassen.

Ratiopharm Ulm startete gegen Cluj mit drei Dreiern von Bruno Caboclo, Thomas Klepeisz und Brandon Paul zu einer schnellen 9:2-Führung und kam im weiteren Verlauf nie in wirkliche Verlegenheit, auch wenn die Gäste aus Rumänien in Halbzeit zwei den Rückstand aufgrund kleinerer Unkonzentriertheiten des Bundesligisten zwischenzeitlich in den einstelligen Bereich drücken konnte.

Ratiopharm Ulm: Paul (16 Punkte), Yago (14), Klepeisz (12), Christen (11), Jallow (9), Caboclo (8), Zugic (8), Nunez (6), Herkenhoff (4), Fuchs (3).