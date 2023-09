Neu-Ulm

10.09.2023

Sonnige Zeiten für den TSV Neu-Ulm

Siebenmal brachte der TSV Neu-Ulm den Ball im Tor des Gegners unter. Nach der vergangenen Katastrophensaison geht es also wieder steil aufwärts. Foto: Bernhard Weizenegger

Plus In der Verfassung wie bei 7:1 gegen Söflingen ist Peter Passers Mannschaft ein Titelanwärter. Der Trainer möchte davon noch nichts hören.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga feierte der TSV Neu-Ulm im Stadtderby einen nie gefährdeten und am Ende sogar noch zu knapp ausgefallenen 7:1-Sieg gegen den Aufsteiger TSG Söflingen. In der aktuellen Verfassung ist die Mannschaft von Trainer Peter Passer sicher ein ernst zunehmender Titelanwärter.

Passer selbst möchte davon freilich nicht viel wissen. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und wenn wir weiterhin unsere Spiele gewinnen, können wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob wir Fünfter werden wollen“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Nach Einschätzung seines Söflinger Kollegen Michael Bayer würde dieser fünfte Tabellenrang immerhin für den Klassenerhalt reichen. Er rechnet nämlich damit, dass es ganz brutal wird und zum Saisonende satte sieben Vereine aus der Bezirksliga absteigen müssen. Den Auftritt seiner Mannschaft am Sonntag relativierte er trotzdem. „Man darf nicht vergessen, dass die Neu-Ulmer hier eine Truppe an den Start schicken, die fast durchweg Landesliga-Erfahrung hat. Wir sind Aufsteiger und müssten gegen so eine Mannschaft einen absoluten Sahnetag erwischen, um etwas holen zu können“, sagte er nach dem Schlusspfiff.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

