Saisonstart in der Landesliga: Alle wollen in die Meisterrunde

Am Wochenende wird es ernst: Nach dem Vorgeplänkel im WFV-Pokal starten die Landesligisten in die Punktrunde. Besser gesagt, erst einmal in eine Qualifikationsrunde. Nach der vollzogenen Gebiets- und Strukturreform des Württembergischen Fußballverbands (WFV) fahren die Teams aus dem Bezirk Donau-Iller bekanntlich nicht mehr gen Norden in Richtung Stuttgart oder auf die Ostalb. Künftig geht es zusammen mit dem neuen Bezirk Oberschwaben und dem Bezirk Bodensee in der Landesligastaffel 4 um Punkte.

