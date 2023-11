Offenhausen

06:00 Uhr

Jeder will den TSV Neu-Ulm schlagen

Plus Bisher hat der Bezirksliga-Primus TSV Neu-Ulm noch eine weiße Weste. Jetzt probiert es im Stadtderby der TSV Offenhausen.

Von Michael Schuster

Der SV Offenhausen befindet sich zwar nach zwei Siegen in Folge im Aufwind. Am Sonntag (14.30 Uhr) tritt mit dem TSV Neu-Ulm jedoch der noch immer ungeschlagene Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller zum Derby am Donauufer an.

Wie schon im Premierenjahr in der Bezirksliga, kamen die Offenhausener auch diesmal nur schwer in die Gänge. Urlaube und anhaltende Verletzungssorgen nennt Trainer Alexander Höhne als Gründe für die bisher magere Punkteausbeute. Mittlerweile hat er aber wieder den Großteil seiner Spieler an Bord und registriert die positiven Auswirkungen auf die Tabelle. Der 38-Jährige sagt: „Die letzten drei Spiele waren okay. Besonders wichtig waren aber die letzten beiden Siege.“ Mit diesen beiden Dreiern konnte der Abstand zur Abstiegszone ein bisschen vergrößert werden. Höhne räumt allerdings auch ein: „Wir hinken sechs Punkte hinter unserer eigenen Kalkulation zurück.“ Vor diesem Hintergrund schlägt er den Bogen zum anstehenden Derby gegen den TSV Neu-Ulm: „Wir müssen also Punkte gegen Gegner holen, die wir vor der Saison noch nicht so auf der Rechnung hatten.“ Die Zielsetzung ist dementsprechend klar. „Wir wollen natürlich den Derbysieg“, sagt er.

