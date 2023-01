Devils Ulm/Neu-Ulm behalten kühlen Kopf bei minus sieben Grad

Plus Devils gewinnen mit zwei neuen Spielern. Die haben einen starken Einstand, aber ihre Zukunft muss erst geklärt werden.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm gewann am Freitag das Nachholspiel der Eishockey-Bayernliga unter freiem Himmel beim EV Pegnitz mit 5:3 (1:1/4:2/0:0) und zwei neue Spieler hatten daran maßgeblichen Anteil.