Salih Altintas übernimmt als Trainer bei Türkspor Neu-Ulm

Wenn Ziele und Ertrag nicht zusammenpassen, greifen im Fußball die branchenüblichen Mechanismen – unabhängig von der Höhe der Spielklasse. Im konkreten Fall war das unumwundene Ziel von Türkspor Neu-Ulm die Rückkehr in die Verbandsliga. Aktuell findet man sich jedoch in der Abstiegsrunde der Landesliga wieder und steht dort nur knapp über dem Strich. „Die Ergebnisse waren nicht so souverän, dass es ein Selbstläufer wäre“, sagt Salvatore Mariano.

Der Sportliche Leiter von Türkspor berichtet von einer detaillierten Analyse der vergangenen Wochen und Monate und macht kein Hehl daraus, dass die zurückliegenden Spiele sowie der Verlauf der Runde bislang enttäuschend gewesen sind. Trotzdem habe man sich „im Guten“ von Trainer Ünal Demirkiran getrennt. „Das war schon überraschend“, sagt der scheidende Türkspor-Coach. „Ich war schon tief drin und habe mehr gemacht als ein normaler Trainer“, meint er weiter. Nach sechs Jahren im Amt sei er „natürlich schon im Verein verwurzelt“ gewesen. Man habe viele Erfolge gefeiert und sich auch einen Namen gemacht, fügt Demirkiran hinzu. Er habe schon zwei Anrufe bekommen, überstürzen wolle er in Bezug auf ein neues Engagement jedoch nichts. „Vielleicht mache ich auch erst einmal eine Pause“, sagt der ehemalige Profi und lässt sich alle Möglichkeiten offen. Sein Junior Ediz Demirkiran wird trotz der Trennung weiter das rot-weiße Trikot tragen.

Icon Vergrößern Von Ünal Demirkiran trennte sich Türkspor Neu-Ulm nach einer bislang durchwachsenen Saison. Foto: Horst Hörger Icon Schließen Schließen Von Ünal Demirkiran trennte sich Türkspor Neu-Ulm nach einer bislang durchwachsenen Saison. Foto: Horst Hörger

Frischen Wind und einen Ruck erhoffen sich die Verantwortlichen in Neu-Ulm, bei der Trainersuche sind sie bereits fündig geworden. Mit Salih Altintas übernimmt ein alter Bekannter ab sofort das Zepter. Altintas, zuletzt beim Rivalen Türkgücü Ulm als Co-Trainer unter Vertrag, war bis Mitte 2022 in gleicher Funktion sowie zuvor als Trainer der inzwischen aufgelösten Bezirksliga-Truppe bei den Neu-Ulmern tätig. „Ich kenne die Mannschaft und deren Potenzial“ sagt der 49-Jährige. In der neuen Saison wolle man wieder angreifen, ist man sich bei Türkspor einig.