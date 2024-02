Schießen

Sogar der Präsident des Weltverbands ISSF kommt zum Finale nach Neu-Ulm

Jede Mannschaft hat am Wochenende in der Ratiopharm-Arena auch sein eigenes Maskottchen dabei.

Plus In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm findet am Wochenende das Bundesliga-Finale der Sportschützen statt. Warum dieses Event weltweit einzigartig ist.

Von Stephan Schöttl

In den vergangenen Tagen wurde in der und um die Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm fleißig gearbeitet. Draußen wurde ein großes Zelt aufgestellt, drinnen viel Technik installiert, die unter anderem für die elektronischen Schießstände nötig ist. Am Freitag trafen dann auch endlich die Hauptpersonen ein: die besten Sportschützinnen und Sportschützen der Bundesliga. Sie duellieren sich am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr mit Luftgewehr und Luftpistole um die deutschen Meistertitel und haben sich vorab schon einmal mit den ungewohnten Bedingungen in der riesigen Multifunktionshalle vertraut gemacht.

Knapp 3000 Tickets wurden für das Final-Wochenende bereits verkauft, damit erwartet die Sportlerinnen und Sportler eine noch größere Kulisse als bei der Premiere in Neu-Ulm 2023. Wir fassen die letzten Informationen rund um das große Schützen-Event vor den Viertelfinalbegegnungen am Samstagvormittag noch einmal zusammen.

