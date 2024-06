Florettfechter David Böhme vom TSV Neu-Ulm ist deutscher Meister

Der bayerische Florett-Nachwuchs ist deutscher Meister – auch dank David Böhme vom TSV Neu-Ulm, der sich nach einem nicht so guten Einzelwettbewerb damit eindrucksvoll zurückmeldet.

Florettfechter David Böhme vom TSV Neu-Ulm hat mit der Mannschaft Bayern I die Goldmedaille bei den deutschen Meisterschaften der Altersklasse U15 in Schwerin gewonnen – und zwar in überlegener Manier. In der Besetzung Leopold von Effra (MTV München), David Böhme (TSV Neu-Ulm), Vasily Kontratev und Emil Hilcken (beide TG Würzburg) bezwangen die Fechter aus dem Freistaat alle ihre Gegner.

Nach einem Freilos ging es ins Gefecht gegen die Mannschaft Bayern II, das Böhme und seine Mannschaftskameraden souverän 45:13 gewannen. Nächster Gegner war Niedersachsen. Das Gefecht ging ebenfalls klar mit 45:30 an die Bayern aus. Im Halbfinale standen die nur an Nummer drei gesetzten Bayern der Mannschaft aus Hamburg gegenüber. Sehr konzentriert und taktisch von den Landestrainern Richard Breutner und Sebastian Murch gut eingestellt, kamen die Bayern zu einem deutlichen 45:32-Sieg. Im Finale war das Team Sachsen als Nummer eins der Setzliste der Gegner. Das Gefecht war anfangs ausgeglichen und spannend, am Ende sprang für Bayern aber mit 45:36 ein.

David Böhme ist deutscher Meister

„Das war natürlich furios, dass wir das gewuppt haben“, sagte ein sichtlich bewegter David Böhme. „Ich kann mich nur bei meinem Teamkameraden, aber auch bei meinen Trainern und den Neu-Ulmer Trainingspartnern bedanken. Nach den Erfolgen im vergangenen Jahr hätte ich nicht gedacht, dass ich im ersten Jahr bei der U15 gleich wieder einen Titel gewinnen kann“, fügte der noch 13-jährige Pfuhler hinzu.

Vergessen war damit das Abschneiden David Böhmes im Einzelwettbewerb tags zuvor ebenfalls in der Altersklasse U15. Dort reichte es für ihn nur zu einem 20. Platz. Nach einer knappen 12:15-Niederlage gegen Moritz Thieme vom SC Berlin musste Böhme seinen Fokus voll auf den Mannschaftswettbewerb richten, was ihm auch bestens gelang.

Sein Neu-Ulmer Vereinskamerad Tristan Schneider, der im Einzelwettbewerb noch wegen einer Erkältung passen musste, verdiente sich im Team Bayern III die ersten Sporen bei deutschen Meisterschaften.

Für den Bayerischen Fechterverband (BfV) gab es sogar Doppel-Gold bei den Teams: Die Frauen konnten nachziehen und wurden in der Besetzung Helena Kellner (KTF Luitpold München), Sophie Maurer (TV Passau), Paula Kober (TSV Bad Reichenhall) und Emma Klostermann (KTF Luitpold München) ebenfalls Meister – sehr zur Freude der Neu-Ulmer Cheftrainerin Cora Joha natürlich, die bei den Damenteams Bayern I und II an der Planche coachte.

TSV Neu-Ulm bereitet ein Turnier vor

Die Neu-Ulmer Fechter starten nun noch bei zwei bayerischen Meisterschaften (U20 und Team-Wettbewerb), bei „ Neu-Ulm spielt“ am Samstag, 22. Juni, präsentieren sie sich zudem mit Einlagen in der Neu-Ulmer Innenstadt. Mit dabei sind dann auch die neu zur Fechtabteilung gekommenen historischen Fechter. Zum Saisonende am 20. und 21. Juli wird dann in der Neu-Ulmer Weststadt-Schulhalle der traditionelle Donau-Iller-Cup ausgetragen.