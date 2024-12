Beim Sieg der Devils in Grafing prügeln sich sogar die Torhüter

Im zweiten Spiel unter Trainer Michael Bielefeld gab es den zweiten Sieg: Beim EHC Klostersee gewann der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga mit 6:3 (1:2/4:0/1:1). In einem ausgeglichenen ersten Drittel brachte ein Schnitzer von Philipp Wirz, der hinter dem eigenen Tor den Puck verlor, die Hausherren in Führung (10.). Acht Minuten später machte er selbst seinen Fehler wieder wett, indem er in Überzahl das 1:1 erzielte. Durch einen Konter der Grafinger gerieten die Ulmer aber 23 Sekunden vor Drittelende erneut in Rückstand und mussten mit diesem in die Pause.

Marc Sayle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

EHC Klostersee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bielefeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis