Stimmen Sie ab: Wer wird "Sportstar des Monats" im Mai?

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Donau/Iller kämpfen um die Trophäe unserer Redaktion. Leserinnen und Leser können im Internet abstimmen.

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion wieder den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im Mai im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Frauen und Männer sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger wird von April-Sieger Manuel Schrapp, Fußballer beim TSV Buch. Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten.

Patrick Baur : Der Fußballer des schwäbischen Bezirksligisten SV Egg hat im Saisonendspurt zur Topform gefunden. In den vergangenen xx Spielen erzielte er xx der xx Egger Tore, zweimal hintereinander schnürte er einen Doppelpack. Der 22-Jährige war vor der Saison vom unterklassigen SV Dickenreishausen ins Günztal gewechselt und wurde schnell zu einer Verstärkung in der Offensive.

Thomas Wörle : Über diesen Mann muss man nicht viel erzählen. Er kam im Sommer 2021 zum SSV Ulm 1846 Fußball – und hat die Spatzen zurück in die Erfolgsspur geführt. Vorläufiger Höhepunkte des Fußball-Märchens: der Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Vor Kurzem wurde der 42-Jährige von Kollegen, Kapitänen und Fans aller 20 Drittligisten zum „Trainer der Saison“ gewählt.

Erna Schmidt : Die 84-Jährige ist der Inbegriff einer engagierten Ehrenamtlichen. Über zwei Jahrzehnte hat sie die Trikots der Handballerinnen und Handballer des SC Vöhringen gewaschen, gebügelt, geflickt und für die jeweiligen Mannschaften sortiert. Dass sie bis zum Wochenende fein säuberlich wieder abholbereit zur Verfügung standen, war für die Seniorin selbstverständlich. Jetzt will sie kürzertreten, bei ihrer Verabschiedung in der Sportparkhalle gab es langen und lauten Applaus von den Rängen.

Johannes Paul : Er steht stellvertretend für die Fans des TSV Buch. Die haben das Halbfinale im württembergischen Verbandspokal gegen den VfR Aalen zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht – und dadurch ihren Platz in den Geschichtsbüchern des Turn- und Sportvereins sicher. Paul und seine Mitstreiter haben zwei Wochen lang an der umfangreichen Tribünenchoreografie fürs Felsenstadion gebastelt und während des Spiels lautstark für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Alles andere als selbstverständlich für einen Sechstligisten.

Nico Stimpfle : Der Sportkegler aus Jedesheim feierte im Mai einen tollen Erfolg. Bei den schwäbischen Meisterschaften der Altersklasse U23 erzielte er im Vorlauf als bester Teilnehmer 584 und im Endlauf 554 Holz. Am Ende wurde es zwar sehr knapp, aber mit 1138 Holz sicherte sich Stimpfle den Titel. Durch diesen Triumph hatte er sich auch für die bayerische Meisterschaft Ende Mai in München qualifiziert.

5 Bilder Jetzt abstimmen: Wählen Sie den Sportstar des Monats im Mai Foto: David Schropp, Horst Hörger, Roland Furthmair, Steffen Amann, Nico Stimpfle

Bis kommenden Sonntag, 2. Juni, um 23.59 Uhr können Sie im Internet unter www.nuz.de für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er auch an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.