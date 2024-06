Dauerkarten, DFB-Pokal, 2. Bundesliga: So läuft der Vorverkauf bei den Spatzen

Am Montag beginnt der Vorverkauf von Dauerkarten für die Spiele des SSV Ulm 1846 Fußball. Auch für den Pokal-Kracher gegen den FC Bayern gibt es bald Tickets.

Saisonstart in der 2. Bundesliga, Pokalspiel gegen den FC Bayern München: Die nächsten Monate haben es für Fans der Spatzen in sich. Am Montag beginnt die erste Vorverkaufsphase für Dauerkarten beim SSV.

Ab 10 Uhr haben zunächst alle bestehenden Dauerkartenbesitzer bis einschließlich 23. Juni die Möglichkeit, ihre Plätze im Onlineshop zu verlängern oder einen anderen verfügbaren Platz zu wählen. Am Montag ist dafür von 10 bis 18 Uhr auch das Kassenhäuschen beim Haupteingang des Donaustadions geöffnet. Vom 24. bis 30. Juni können sich alle Mitglieder eine Dauerkarte für die neue Saison sichern. Ab 1. Juli beginnt der offene Vorverkauf.

So funktioniert der Vorverkauf für das Pokalspiel gegen den FC Bayern München

Auch für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München sind inzwischen weitere Details bekannt: Die Partie wird am Freitag, 16. August, um 20.45 Uhr im Donaustadion angepfiffen und zudem live im ZDF übertragen. In einer ersten Verkaufsphase gibt es Eintrittskarten für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer vom 29. Juli, 10 Uhr, bis 4. August. Wer eine Dauerkarte hat, kann sich seinen gewohnten Stammplatz sichern. Die Anzahl ist auf ein Ticket beschränkt. Sollten danach noch Karte verfügbar sein, beginnt der freie Verkauf am 5. August um 10 Uhr im Online-Shop des SSV Ulm 1846 Fußball.

Karten für das erste Heimspiel gibt es ab 15. Juli

Für das erste Heimspiel in der 2. Bundesliga dürfen zuerst Mitglieder vom 15. bis 21. Juli ran. Die Anzahl ist auf ein Ticket beschränkt. Noch verfügbare Karten gibt es ab 22. Juli, 10 Uhr, im Online-Shop. Dort ist die Anzahl auf zwei Karten pro Kunde beschränkt. Noch steht allerdings nicht fest, wann und gegen wen diese Partie stattfinden wird. Der Deutsche Fußballbund ( DFB) hat den Spielplan für 4. Juli angekündigt.

