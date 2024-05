"Heute wird Ulm auseinandergenommen": So feiern die Spatzen den Aufstieg

Der SSV Ulm 1846 Fußball feiert den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Kapitän Johannes Reichert gibt den nimmermüden Vorsänger - nicht nur im Stadion.

"Forever SSV", der Queen-Klassiker "We are the champions" und all die gängigen Songs aus der Kurve: Johannes Reichert geht beim SSV Ulm 1846 Fußball nicht nur auf dem Feld als Kapitän voran, sondern machte auch als Vorsänger auf der Haupttribüne des Ulmer Donaustadions eine gute Figur. Übung hatte er ja noch aus dem vergangenen Jahr. Dass die Spatzen nun zum zweiten Mal hintereinander aufsteigen und mit einem 2:0-Sieg gegen Viktoria Köln den Durchmarsch in die 2. Bundesliga klarmachten, überraschte aber auch die Identifikationsfigur des Vereins. "Es gibt keine Superlative für diesen Aufstieg, es ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist Feiern angesagt, mehr zählt jetzt auch nicht mehr", sagte der 32-Jährige und schnappte sich das Stadionmikrofon.

Auf dem Rasen hatte die Party längst begonnen. Mit dem Schlusspfiff stürmten die knapp 16.000 Fans den Innenraum des Donaustadions. Freudetrunken, mancher auch schon ein bisschen mehr. Wer schnell war, sicherte sich Erinnerungsstücke wie Teile des Tornetzes.

Trainer Thomas Wörle nahm erste Glückwünsche entgegen, Leo Scienza wurde von den Spatzen-Anhängern auf den Schultern über das Spielfeld getragen und Sturmpartner Felix Higl meinte lachend: "Wir saufen jetzt erst einmal zwei Wochen durch." An diesem historischen Tag hatte selbst der Chefcoach nichts dagegen. "Ich persönlich bin kein Feierbiest. Aber die Jungs können das, die sollen Gas geben", meint er.

Und selbst als er von der Mannschaft frenetisch gefeiert und vor der Menschenmenge um ein paar Worte gebeten wurde, blieb er wie gewohnt bodenständig und bescheiden. "Wir sind mit einer ganz anderen Marschroute in die Saison gegangen, wollten den Klassenerhalt schaffen. Mit allem, was wir haben. Und dann spielt diese Mannschaft hier so eine unfassbare Saison", sagte er - und wurde von tosendem Applaus unterbrochen. Sein Dank ging schließlich an alle Unterstützer auf und neben den Rängen. "Wir alle sind ein Team", meinte Wörle.

146 Bilder SSV Ulm schafft die Sensation! Die Fotos der Aufstiegs- und Meister-Party Foto: Hafner, Duddek, Kaya

Draußen auf dem Stadionvorplatz hatte sich längst eine lange Schlange vor dem Fan-Kiosk gebildet. Das offizielle "Aufstiegsshirt" des SSV UIm 1846 Fußball wurde zum Verkaufsschlager. Gegen 17 Uhr hatte es sich dann im Stadion allmählich ausgefeiert. Und wieder gab Kapitän Reichert die Richtung vor: "Auf dem Rathausplatz geht's weiter!" Die vorherrschenden Farben in der Ulmer Innenstadt waren an diesem Abend Schwarz und Weiß - auf den Straßen, in den Gassen, in Cafés und Biergärten. Der Rathausplatz platzte schon wenig später schier aus allen Nähten. Bengalisches Feuer brannte, Silvesterraketen wurden in den Himmel geschossen - und der Alkohol floss in großen Mengen.

Die Polizei zog bis dato dennoch ein positives Fazit. Sowohl beim Fanmarsch am Vormittag mit rund 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie im und ums Stadion sei alles friedlich verlaufen. Und mit der Hoffnung, dass dies auch so bleibe, ging es in eine lange Aufstiegsnacht.