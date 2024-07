SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet Semir Telalovic

Die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball haben bisher einen Vollblut-Stürmer im Kader ihrer Mannschaft vermisst – jetzt bekommen sie ihn. Der Zweitliga-Aufsteiger meldete am Mittwoch die Verpflichtung von Semir Telalovic. Der 24-jährige gebürtige Ehinger unterschreibt einen Vertrag für drei Jahre, er wird die Rückennummer 29 tragen. Telalovic kehrt also in die Heimat zurück. Er spielte bereits im Nachwuchs drei Jahre lang beim SSV Ulm 1846 Fußball, über den SSV Ehingen-Süd landete er beim FV Illertissen, wo seine Karriere richtig an Fahrt aufnahm. In 27 Spielen in der bayerischen Regionalliga und im Pokal gelangen ihm 18 Tore. Zu halten war er vom FVI nicht, Telalovic zog zunächst weiter zu Borussia Mönchengladbach. Für die U23 traf er in 50 Spielen 22 Mal, es folgten drei Einsätze in der Bundesliga. Vor einem Jahr wechselte der 1,87 Meter große Stürmer schließlich zu den Blackburn Rovers in die zweite englische Liga.

Für den Traditionsklub lief er in 17 Championship-Spielen auf, außerdem spielte er viermal für die U21 und traf fünf Mal. Hinzu kommen drei Spiele im FA-Cup und im EFL-Cup.

Der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele sagt zu dieser Verpflichtung: „Semir ist ein Junge aus der Region, der den Verein kennt und weiß, wo das Tor steht. Es freut uns, dass er unsere Mannschaft verstärkt und sich für einen Wechsel in seine Heimat entschieden hat. Wir haben in den Gesprächen gespürt, dass er dafür brennt, wieder das SSV-Trikot zu tragen.“ Semir Telalovic bestätigt: „Ich freue mich wieder hier zu sein und die Fans im Donaustadion zu spüren. Der Verein und die Stadt haben sich den Sprung in Liga 2 verdient und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden.“