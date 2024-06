Verstärkung für die Offensive: Niklas Castelle kommt zu den Spatzen

Niklas Castelle kommt vom FC Schalke 04 zum SSV Ulm 1846 Fußball. Der junge Stürmer hat Anfang des Jahres sein Zweitligadebüt gefeiert.

Langfristig hat sich der SSV Ulm 1846 Fußball die Dienste von Niklas Castelle gesichert. Der 21-Jährige kommt vom FC Schalke 04 zum Zweitliga-Aufsteiger und hat dort einen Vertrag bis 30. Juni 2027 unterschrieben.

Castelle hat einen rasanten Aufstieg hinter sich, wechselte 2020 aus der Landesliga zum FC Schalke 04. Dort stand der Stürmer in 63 Regionalligaspielen für die U23 auf dem Platz, hinzu kommt ein Kurzeinsatz gegen den Hamburger SV in der 2. Bundesliga. Da sich Castelle im April im Training am Oberschenkel verletzt hatte, wird er voraussichtlich erst Ende Juli ins Mannschaftstraining einsteigen und bis dahin bei den Spatzen seine Reha fortsetzen.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt: „Mit Niklas Castelle bekommen wir einen Spieler dazu, der mit seiner Spielweise und seiner Dynamik unsere Offensivabteilung sehr gut ergänzt. Er hat bereits gezeigt, dass er mit viel Arbeit und guter Einstellung erfolgreich sein kann.“ Der Stürmer selbst hatte seinen Abschied aus Gelsenkirchen zuvor bereits in den sozialen Netzwerken kundgetan, sagt nun: „Ich freue mich riesig, meine ersten Schritte als Profi-Fußballer in Ulm machen zu dürfen.“