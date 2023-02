In der Bundesliga ist der TTC Neu-Ulm derzeit ein gern gesehener Gast

In der Tischtennis-Bundesliga kommt der TTC Neu-Ulm einfach nicht in Fahrt. Am Sonntag geht es nach Mainz. Ein weiterer Spieler verlässt das Team.

In den Hallen der Tischtennis-Bundesligisten ist der TTC Neu-Ulm inzwischen ein gern gesehener Gast: Der Pokalsieger sorgt für volle Tribünen und füllte zuletzt neben den Kassen auch das Punktekonto der Hausherren. Das könnte sich am Sonntag beim Tabellenletzten FSV Mainz 05 wiederholen (15 Uhr).

„Das wird sicher kein Spaziergang“, vermutet jedenfalls TTC-Trainer Dimitrij Mazunov. Wie sein eigenes Team präsentierte sich der Aufsteiger nämlich bisher mit „zwei Gesichtern“: Häufig mit, zuletzt aber stets ohne Yuto Muramatsu. „Für mich ist er momentan der stärkste Spieler der Liga“, sagt Mazunov über den 26-jährigen Japaner und dessen bemerkenswerte 14:3 Bilanz. In der Rückrunde hat der wieselflinke Abwehrkünstler, der im Sommer nach Saarbrücken wechseln wird, zwar krankheitsbedingt und eines Turniers in der Heimat wegen noch kein Spiel bestritten. Aber am Sonntag soll er Informationen aus Mainz zufolge wieder an die Platte.

Fällt die Entscheidung wieder im Schlussdoppel?

„Wir wollen bis zum Saisonende rausholen, was geht und wir werden alles geben“, versprach der für Mainz spielende Luxemburger Luka Mladenovic, 23, zuletzt nach der 0:3-Klatsche in Saarbrücken. Da wirkten er, sein gleichaltriger Moldauer Kollege Andrei Puntuntica und der 21-jährige Italiener Carlo Rossi einmal mehr deutlich hilfloser als gemeinhin das noch jüngere Neu-Ulmer Trio ohne Führungsspieler.

Mit dem japanischen Spitzenmann freilich gliche die Ausgangslage jener Anfang Dezember im Hinspiel. Wieder ein Fall für das Schlussdoppel also? „Gut möglich“, rechnet der TTC-Coach, „das könnte schon ein erstes Ziel sein“. Auch das mit offenem Ausgang, aber zumindest mit einer realistischen Siegchance.

Lin Yun-Ju spielt mittlerweile in Japan

Oder hilft vielleicht doch Dimitrij Ovtcharov? Ganz ausschließen wollte Mazunov dessen Einsatz nicht. Dabei ist der 34-jährige deutsche Nationalspieler inzwischen für die Liga die letzte Option. Truls Moregardhs Wechsel nach Schweden hat jetzt auch der TTC offiziell bestätigt. Einen weiteren ebenfalls: Der 21-jährige Taiwanese Lin Yun-Ju spielt jetzt dem Vernehmen nach in Japan. In der Liga war er ohnehin nur zwei Mal eingesetzt worden, zuhause gegen Düsseldorf und beim Auswärtserfolg in Fulda. Großen Anteil aber hatte Lin am Neu-Ulmer Pokaltriumpf in der Arena. Seinen Part in der Champions League soll im demnächst anstehenden Halbfinale bekanntlich wieder der Japaner Tomokazu Harimoto übernehmen. Der Weltranglistenvierte ist jedoch in der Bundesliga nicht spielberechtigt.