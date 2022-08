TTC Neu-Ulm freut sich auf schnelles Wiedersehen mit Tiago Apolonia

Lokal Ende August beginnt für den TTC Neu-Ulm die Saison in der Tischtennis-Bundesliga. Der Portugiese ist mit seinem neuen Klub Grünwettersbach erster Gast in Pfaffenhofen.

Drei Jahre lang war Tiago Apolonia beim Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm der Publikumsliebling schlechthin. Zum ersten Spiel der neuen Saison kommt der Mitte April verabschiedete inzwischen 36-jährige Portugiese wieder nach Pfaffenhofen, wo der TTC weiterhin seine Heimspiele austragen wird. Am letzten August-Sonntag freilich mit seinem neuen Klub ASV Grünwettersbach.