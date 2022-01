Tischtennis

vor 32 Min.

TTC Neu-Ulm in Jekaterinburg: Eine aussichtslose Mission?

Plus In der Champions League tritt der TTC Neu-Ulm in Jekaterinburg an. Was nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel noch drin ist.

Von Willi Baur

Mission aussichtslos? Viel spricht nicht mehr für den Einzug des TTC Neu-Ulm ins Halbfinale der Tischtennis-Champions-League. Nach der 0:3-Heimniederlage gegen die russische Spitzenmannschaft UMMC Jekaterinburg bräuchte der Bundesligist am Mittwoch in der Metropole östlich des Urals schon ein sportliches Wunder (14 Uhr).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen