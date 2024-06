Turnen

Für Turner Alexander Kunz geht es zu den Olympischen Spielen nach Paris

Als einer der Top 15 der deutschen Meisterschaft durfte der Pfuhler Alexander Kunz (hier am Pauschenpferd) vor Kurzem bei der Olympia-Qualifikation in Rüsselsheim antreten.

Plus Der Pfuhler Alexander Kunz wurde vom Deutschen Turner-Bund als Ersatzmann für die Olympischen Spiele nominiert. Wie seine Chancen auf einen Einsatz stehen.

Von Stefan Kümmritz

Der ganz große Traum von der Teilnahme an Olympischen Spielen wird für Alexander Kunz, der bisher für seinen Heimatverein TSV Pfuhl in der Bundesliga turnte und künftig für den Ligarivalen TV Wetzgau startet, in diesem Sommer in Paris wohl nicht in Erfüllung gehen. er 21-Jährige ist bei den Sommerspielen trotzdem dabei. Zumindest am ersten Wettkampftag der Turner am 27. Juli, wenn die Männer die Qualifikation für die Finals bestreiten. Sicher wird Kunz, der weiterhin in Pfuhl trainiert, dann nur auf der Zuschauertribüne sitzen und den deutschen Teilnehmern die Daumen drücken. Möglicherweise darf er aber doch an die Geräte.

Denn aufgrund seiner guten Leistungen wurde er als dritter Ersatzturner nominiert. Das bedeutet: Wenn drei der fünf gesetzten deutschen Turner zum Beispiel wegen Krankheit oder Verletzung ausfallen, wird Alexander Kunz zum Olympiateilnehmer. „Ich wünsche aber keinem, dass er sich verletzt“, sagt der 21-Jährige, der auf jeden Fall weitere Chancen hat, in Zukunft einmal bei Olympischen Spielen aktiv dabei zu sein. Die erhält er sich, indem er vom TSV Pfuhl, dem in der kommenden Saison insbesondere aus finanziellen Gründen der Abstieg aus dem Oberhaus droht, zum starken TV Wetzgau gewechselt ist. Dort kann er mit und gegen die Besten der Nation und gegen Top-Ausländer turnen, was seiner weiteren sportlichen Entwicklung förderlich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

