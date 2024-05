Ulm

10.05.2024

Aus ihm wird bei Ratiopharm Ulm niemand richtig schlau

Plus Kurz vor den Play-offs nimmt sich der Ulmer Spielmacher Georginho wieder einmal eine seiner Krisen. Außerdem stellt sich die Frage, ob die Orange-Academy eigentlich aufsteigen will.

Von Pit Meier

So richtig schlau wird die Ulmer Basketball-Gemeinde nicht aus diesem Mann mit dem Namen George Lucas Alves de Paula und dem Künstlernamen Georginho. Der Brasilianer hat in dieser Bundesliga-Saison ja durchaus schon starke Spiele abgeliefert. Aber zwischendurch kriselt er immer wieder über mehrere Wochen, aktuell und damit zum unglücklichsten Zeitpunkt – nämlich kurz vor Beginn der Play-offs – nimmt er sich erneut so eine Auszeit. In den vergangenen vier Spielen gegen Crailsheim, die Bayern, Heidelberg und Oldenburg waren es für ihn zwei, null, zwei und noch einmal zwei Punkte. Am Donnerstag gegen Oldenburg standen zudem sieben Ballverluste in der persönlichen Statistik von Georginho. Im letzten Viertel saß er konsequenterweise durchgehend auf der Bank, die Verantwortung im Spielaufbau übernahm Juan Nunez. Der 19-jährige Spanier macht derzeit einfach viel mehr richtig und viel weniger falsch als Georginho. Ulm gewann übrigens dieses Viertel mit 31:19 und damit das Spiel mit 91:74. Wenn der deutsche Meister in den Play-offs annähernd an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen will, dann wird er aber vermutlich zwei funktionierende Pointguards brauchen.





