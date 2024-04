Ulm

Bei Ratiopharm Ulm ist Augustine Rubit eine Legende

Das beidhändige Victory-Zeichen hatte in der Saison 2016/17 seine Berechtigung: Augustine Rubit und seine Ulmer Mannschaft gewannen damals 27 Spiele in Folge. Foto: Nordphoto/Rojahn

Plus Augustine Rubit war Teil der Rekord-Mannschaft der Saison 2016/17. Jetzt muss er nach einer langen Verletzungspause sportlich kleinere Brötchen backen.

Von Pit Meier

Die Mannschaft der Saison 2022/23, sie hat mit der ersten deutschen Meisterschaft für Ratiopharm Ulm Geschichte geschrieben. Die Mannschaft der Saison 2016/17, sie hat einen Rekord aufgestellt: 27 Siege nacheinander, bevor dem Hauptrundensieger der Basketball-Bundesliga dann in der Halbfinalserie der Play-offs gegen Oldenburg doch die Luft ausging. Teil dieser Truppe um Braydon Hobbs, Per Günther, Chris Babb und Raymar Morgan war auch Augustine Rubit. Mit dem könnte es am Sonntag (18 Uhr) beim Spiel in Rostock mal wieder ein Wiedersehen geben.

In diesem Sommer 2017 griffen die Gesetzmäßigkeiten des Basketballs, der größte Teil dieses ganz und gar erstaunlichen Ulmer Teams zerstreute sich in alle Winde. Rubit ging zuerst zum damaligen deutschen Schwergewicht Bamberg, später spielte er für Piräus, Kaunas und Bayern München. Seit einer schweren Verletzung an der Achillessehne im Februar des vergangenen Jahres hat Augustine Rubit gar nicht mehr gespielt. In dieser für ihn schwierigen Situation hat der inzwischen 34-jährige Texaner einen Kurzzeit-Vertrag bis zum Ende dieser Saison beim Abstiegskandidaten Rostock Seawolves unterschrieben. Derart bescheiden war er zuletzt vor seinem Wechsel nach Ulm in Tübingen unterwegs. Beim Rostocker Sieg in Tübingen vor einer Woche war Rubit zwar in der Halle, umgezogen hat er sich aber nicht. Möglicherweise wird er also sein Debüt gegen seinen Ex-Verein Ulm geben.

