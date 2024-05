Leo Scienza wechselt vom SSV Ulm 1846 Fußball zum FC Heidenheim

Am Mittwochabend verabschiedet sich der Dribbelkünstler mit emotionalen Worten von den Ulmer Fans, ein paar Stunden danach bestätigen beide Vereine den Deal. Die Ablöse soll 500.000 Euro betragen.

Das war vermutlich genau so ausgemacht zwischen dem Spieler, seinem Berater und den beiden Vereinen: Am späten Mittwochabend durfte sich Leo Scienza mit warmen Worten von den Fans des SSV Ulm 1846 Fußball verabschieden, am Donnerstagvormittag meldeten der Zweitliga-Aufsteiger und der Bundesligist FC Heidenheim praktisch zeitgleich den schon seit einigen Wochen kolportierten Wechsel des 25-jährigen Brasilianers. Scienza, der in Ulm eigentlich noch ein Jahr Vertrag hatte, hat in Heidenheim bis zum Sommer 2027 unterschrieben. Dass der Deal etwa 500.000 Euro an Ablöse einbringt, das macht den Verlust für die Spatzen etwas leichter erträglich. Für einen Bundesligisten wiederum ist das eine überschaubare Investition.

Weitere warme Worte wurden am Donnerstag an beiden Standorten gesprochen. Der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele sagte: „Selbstverständlich hätten wir Leo sehr gerne bei uns behalten und den erfolgreichen Weg gemeinsam fortgesetzt. Wenn ein Spieler aber eine solche Saison spielt ist es klar, dass er attraktive Angebote erhält und die Chance, in der ersten Bundesliga zu spielen, auch nutzen möchte.“ Thiele verspricht: „Die Türen beim SSV stehen für ihn immer offen.“ Robert Strauß, der Heidenheimer Bereichsleiter Sport, setzt große Erwartungen in den Dribbelkünstler: „Wir sind fest davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, auch in der Bundesliga seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Er hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg seiner aktuellen Mannschaft und bringt nun eine neue Komponente in unser Offensivspiel ein.“

Leo Scienza verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball

Leo Scienza war erst vor der abgelaufenen Saison aus Magdeburg nach Ulm gekommen und hatte dort mit zwölf Toren und 15 Vorlagen in 34 Spielen alle Erwartungen weit übertroffen. Von den Trainern, Kapitänen und Fans wurde er unlängst zum „Spieler der Saison“ in der dritten Liga gewählt.

Auf Instagram hatte Scienza am Mittwochabend emotionale Worte des Abschieds gefunden: „Es bricht mein Herz, euch eine Entscheidung mitzuteilen, die ich gemeinsam mit dem Verein getroffen habe. Ich hätte niemals gedacht, euch nach einem Jahr schon wieder zu verlassen, aber ich bekomme die Chance zukünftig in der Bundesliga zu spielen. Damit geht für mich ein unglaublicher Kindheitstraum in Erfüllung.“