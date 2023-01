Ulm

vor 36 Min.

Patrick Miller war bei Ratiopharm Ulm der Mann mit den Muckis

Diese imposanten Muckis wuchsen ganz von selbst. In seiner Ulmer Zeit fasste Patrick Miller deswegen keine Hantel an.

Plus In seinem Ulmer Jahr war Kraftpaket Patrick Miller vorbildlicher Arbeiter, Motivator, Gute-Laune-Bär, aber auch Reizfigur. Am Samstag kommt er mit Bamberg zurück.

Von Pit Meier

Der Mann hat immer schon gerne die Muskeln spielen lassen. Körperlich und verbal. Als Patrick Miller in der Saison 2018/19 ein Jahr lang für Ratiopharm Ulm spielte, da wollte er deutscher Meister werden. Seine persönlichen Möglichkeiten definierte der Basketballprofi mit dem Körper eines Footballspielers im Gespräch mit unserer Zeitung ähnlich selbstbewusst: „Der Himmel ist die Grenze.“ Deutscher Meister wurde damals übrigens der FC Bayern München, Ulm scheiterte schon im Viertelfinale glatt mit 0:3 an Alba Berlin und Miller wechselte anschließend zum französischen Provinzklub Boulazac. Am Samstag (Spielbeginn 20.30 Uhr) kommt er mit Brose Bamberg zurück in die Ratiopharm-Arena und die Ulmer Anhängerschaft wird sich auf das Wiedersehen freuen – zumindest ein Teil von ihr.

