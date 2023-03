Ulm

06:00 Uhr

Ratiopharm Ulm kämpft um das Heimrecht im Eurocup

Bei der Ehrenrunde durfte Philipp Herkenhoff (Zweiter von rechts) natürlich mitmachen, auf dem Feld stand er am Samstag noch nicht.

Plus Einige Ulmer Personalien sorgen vor dem Vorrunden-Abschluss im Eurocup für zusätzliche Spannung.

Von Pit Meier

Es geht nach wie vor um das Heimrecht im Achtelfinale im letzten Ulmer Vorrundenspiel im Basketball-Eurocup am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen die bereits sicher ausgeschiedene Mannschaft aus dem rumänischen Cluj. Wenn Ratiopharm Ulm gewinnt, dann ist Platz drei in der Gruppe sicher und die einzige Achtelfinalpartie steigt vor eigenem Publikum. Aber seien wir ehrlich: Es hat sportlich schon prickelndere Konstellationen gegeben. Die eine oder andere Personalie verspricht immerhin zusätzliche Spannung.

Am vergangenen Samstag haben, wie berichtet, Philipp Herkenhoff und Nico Bretzel nach jeweils langer Verletzungspause erstmals wieder zum Kader gehört, bei Herkenhoff war das exakt 365 Tage und somit ein Jahr nach seinem letzten Spiel der Fall. Aufs Feld durfte er dann ebenso wenig wie Bretzel. Ein Bundesligaspiel gegen Ludwigsburg sei dafür nicht der richtige Anlass, befand Trainer Anton Gavel. Gegen Cluj könnten nun richtige Comebacks draus werden. Gavel macht das allerdings vom Spielverlauf abhängig. Was wohl bedeutet: Nur wenn Ulm deutlich führt und die Sache somit praktisch entschieden ist, kriegen Herkenhoff und/oder Bretzel ein paar Minuten auf dem Parkett. Wer vor diesem Hintergrund von beiden Spielern in dieser Saison keine Wunderdinge mehr erwartet, der liegt vermutlich ziemlich richtig.

