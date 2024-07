Frischer Wind: Spannende Duelle durch Ligen-Umstrukturierung

Die kommende Saison im Amateurfußball, sie verspricht ungewöhnlich aufregend zu werden. Grund ist die jetzt umgesetzte Strukturreform und die damit verbundene Verschiebung von einigen Vereinen in andere Staffeln. Man kickt also nicht mehr nur gegen gute alte Bekannte, sondern auch gegen neue und ein Stück weit unbekannte Mannschaften.

Ein Beispiel aus der Kreisliga A Iller, die zukünftig nur noch Kreisliga A 3 heißt: Dort trifft der FV Weißenhorn, der sich mit Manuel Strahler, Johnny Schewetzky und Ilir Tupella gehörig verstärkt hat, am ersten Spieltag am 18. August auf den Donau-Zuwanderer FC Silheim. Auch ein Punktspiel zwischen dem TSV Holzheim und Obenhausen hat es seit vielen Jahren nicht mehr gegeben. Bezirksliga-Absteiger TSV Kettershausen tritt zum Auftakt beim SV Beuren an, ein Heimspiel hat Vizemeister SV Tiefenbach gegen den FV Gerlenhofen.

In der kommenden Saison gibt es wieder Relegationsspiele

Eine Chance auf den Aufstieg in die Bezirksliga hatte Tiefenbach nach der vergangenen Saison nicht, weil wegen der Strukturreform keine Relegation ausgetragen wurde. In der kommenden Spielzeit finden diese Entscheidungsspiele wieder statt. An einer Abstiegsregelung in allen Klassen wird derzeit im Bezirksvorstand noch getüftelt.

In der Kreisliga A 2 heißt es für den FKV Neu-Ulm: Football is coming home. In der vergangenen Saison war der Kulturverein ins Stadion der SpVgg Au ausgewichen. Künftig kann er am Muthenhölzle kicken, weil Türkspor Neu-Ulm II per Rückzug das Gelände des TSV Neu-Ulm räumt. Apropos SpVgg Au: Für den Traditionsverein geht es nach der Rückkehr in den Spielbetrieb in Schnürpflingen los.

Das sind die ersten Spieltage in den Kreisligen

Kreisliga A 2: TSV Albeck – SV Nersingen, FKV Neu-Ulm – Spfr Dornstadt, TSV Westerstetten –TSG Söflingen, TSV Bernstadt – TSV Bermaringen, Fortuna Ballendorf – FC Burlafingen, SV Oberelchingen – TSV Pfuhl, FC Neenstetten – TSV Altheim/Alb, SV Weidenstetten – SV Lonsee (alle So. 18. August 15 Uhr).

Kreisliga A 3: TSV Dietenheim – SV Oberroth (Sa. 17. August 15.30 Uhr), TSV Holzheim – SGM Buch/Obenhausen (Sa. 17. August 17 Uhr), SV Tiefenbach – FV Gerlenhofen, SSV Illerberg/Thal – FV Bellenberg, SV Beuren – TSV Kettershausen-Bebenh., FV Weißenhorn – FC Silheim, FV Altenstadt –SF Illerrieden, SGM Ingstetten/Schießen – TSV Neu-Ulm II (alle So. 18. August 15 Uhr).

Kreisliga B 3: SV Pfaffenhofen – SG Vöhringen-Illerzell, RSV Wullenstetten – SV Grafertshofen, TSV Kellmünz – FC Illerkirchberg, SV Jedesheim – TSV Senden, FV Schnürpflingen – SpVgg Au, SC Unterweiler – SV Balzheim (alle So. 18. August 15 Uhr).

Kreisliga B 4: Türkgücü Ulm II –VfL Ulm/Neu-Ulm (So. 18. August 11.30 Uhr), Srbija Ulm II – TSF Ludwigsfeld (So. 18. August 13 Uhr), SV Mähringen – TV Wiblingen, VfB Ulm – Ljiljan Ulm, Ataspor Neu-Ulm – SV Grimmelfingen, FC Straß – Birumut Ulm (alle So. 18. August 15 Uhr).

Kreisliga B 5: SC Staig II – SGM Senden-Ay II, SG Altheim II – SV Offenhausen II, TSV Blaustein II –SV Eggingen II (alle So. 18. August 13 Uhr).