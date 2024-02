Vöhringen

Ende des Trainings-Marathons für die Handballer des SC Vöhringen

Werner Pointinger (links) und Kevin Betz mussten die Vöhringer Spieler zehn Wochen lang nur mit Training bei Laune halten. Am Samstag geht es endlich weiter. Foto: Roland Furthmair

Plus Die Handballer des SC Vöhringen hatten zehn Wochen lang kein Spiel. Die beiden Trainer verraten im Interview, wie sie diese schwierige Zeit überbrückt haben und warum sie vor der Rückrunde optimistisch sind.

Von Roland Furthmair

Eine inzwischen zehnwöchige und damit extrem lange Wettkampfpause endet für die Landesliga-Handballer des SC Vöhringen am kommenden Samstag (19.30 Uhr) endlich mit dem Heimspiel gegen den Tabellenführer SG Hofen-Hüttlingen. Für die Spieler und Trainer war es eine enorm schwierige Zeit, in der nicht einmal adäquate Gegner für Testspiele zur Verfügung standen. Der Spielbetrieb läuft in den meisten Ligen schließlich schon seit Januar wieder.

Es war also ein einziger Trainings-Marathon für die Vöhringer, die gegenüber einigen Konkurrenten schon mit drei Spielen im Rückstand sind. Was bezeichnend ist: Die Rückrunde mit ihren insgesamt neun Spielen für den SC Vöhringen endet am 5. Mai. Sie dauert damit ebenso lange wie die Winterpause. Wir haben mit den beiden Trainern Werner Pointinger und Kevin Betz über diese sehr besondere Situation gesprochen.

