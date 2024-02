Handballer des SC Vöhringen kommen mit Verstärkungen aus der langen Pause

Plus Neun Wochen lang kein Spiel für die Handballer des SC Vöhringen. Wenn es wieder losgeht, dann sind drei Neuzugänge und ein Rückkehrer dabei.

Ende der kommenden Woche endet für die Vöhringer Landesliga-Handballer endlich eine neunwöchige Pause. In dieser Zeit wurde nur trainiert, es gab keine Pflicht- oder Testspiele. Werner Pointinger aus dem Vöhringer Trainerteam ist froh, wenn es endlich wieder losgeht: „Einige Mannschaften haben schon drei Spiele absolviert, da sind wir eindeutig im Nachteil. Aber wir sind wesentlich variabler geworden.“ Das liegt an drei Neuzugängen und einem Rückkehrer, die bereits seit Anfang Januar mittrainieren.

Mit Lukas Koßbiehl kommt ein erfahrener Spieler zurück, der sicher wichtige Impulse setzen kann. Nach einer studienbedingten Station beim TSB Ravensburg will der 30-Jährige nach einer Verletzung wieder angreifen. Der Rechtshänder ist für seine Vielseitigkeit und Schnelligkeit bekannt: „Ich bestehe auf keiner Lieblingsposition. Ich spiele dort, wo der Trainer mich benötigt – nur nicht im Tor.“ Seine Ziele für die Rückrunde sind klar definiert: verletzungsfrei bleiben und dazu beitragen, dass das Team mehr Spiele gewinnt als verliert.