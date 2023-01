Weißenfels

22.01.2023

Auch der MBC stellt für Ratiopharm Ulm einen großen Brocken dar

Plus Nach einem hohen Rückstand reicht es immerhin noch zu einem knappen Sieg. Den sichert ausgerechnet ein Mann, dem bis dahin ganz wenig gelungen ist.

Von Pit Meier

Siege braucht Ratiopharm Ulm, das sagte Trainer Anton Gavel vor dem Spiel der Basketball-Bundesliga beim MBC und davon am besten gleich mehrere nacheinander. Ein Anfang zumindest ist gemacht. Seine Schützlinge spielten am Sonntag zwar alles andere als gut und sie blieben vor allem in der Defensive eine Menge schuldig. Nach einem hohen Rückstand drehten die Ulmer aber in den letzten Sekunden die Partie und setzten sich ziemlich glanzlos mit 91:87 durch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

