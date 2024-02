Weißenhorn

27.02.2024

Manuel Strahler ist der neue Leithammel des FV Weißenhorn

Plus Manuel Strahler spielt endlich in der Stadt Fußball, in der er schon lange lebt und die er liebt. Mit ihm bekommt der Verein einen Mann, der weit über die Torauslinien hinaus denkt.

Von Pit Meier

Es ist eine beliebte Geste im Fußball: Ein Spieler greift sich an die Brust – gerne, nachdem er ein Tor geschossen hat – und drückt vielleicht sogar ein Küsschen aufs Trikot, um die Verbundenheit mit seinem Verein zu demonstrieren. Manuel Strahler erledigt das verbal schon ein halbes Jahr, bevor er das Dress des FV Weißenhorn tragen wird. „Ich bin verliebt in diese Stadt“, sagt der frühere Regionalligaspieler: „Ich fühle mich als Bürger von Weißenhorn und ich möchte meine Mitbürger noch besser kennenlernen.“ Der FV Weißenhorn hat da für die Saison 2024/25 per Amateurvertrag nicht einfach nur einen Spieler an sich gebunden. Strahler selbst beschreibt sich in vier Worten: „Innenverteidiger, Linksfuß, Sprachrohr, Mentalitätsmonster.“ Man merkt: Der Mann nimmt die Rolle als Anführer einer sehr jungen Mannschaft an und das mit voller Überzeugung.

Die Kreisliga A Iller, das war über lange Zeit so gar nicht die sportliche Kragenweite von Manuel Strahler. Der hat neun Jahre lang für den FV Illertissen in der bayerischen Regionalliga gespielt, vier Jahre lang war er Kapitän des FVI. Aber dann kam dieses verhängnisvolle Spiel gegen Türkgücü München am 17. August 2019. Strahler verdrehte sich bei einer Flanke das Knie, so schlimm sah das im ersten Moment gar nicht aus. Es war dann doch maximal schlimm: Sämtliche Bänder gerissen, der Meniskus und sogar der Knochen waren in Mitleidenschaft gezogen. Eigentlich war im Knie alles kaputt, was kaputt gehen kann. Als sich Strahler durch die Reha gekämpft hatte und als für ihn zumindest wieder leichtes Training möglich gewesen wäre, da kam bekanntlich Corona. Mit Fußball ging also immer noch so gut wie nichts. Strahler erinnert sich: „Ich war körperlich ziemlich am Ende.“

