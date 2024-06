SSV Ulm 1846 Fußball

Für Heimspiele im Donaustadion müssen die Spatzen künftig mehr bezahlen

Plus Die Stadt Ulm passt nach dem Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball die Nutzungsgebühren für das Donaustadion an. Auch die Stadionordnung wird überarbeitet.

Von Stephan Schöttl

Die Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball genießen momentan überwiegend noch den wohlverdienten Urlaub. Zwei Wochen haben die Kicker um Kapitän Johannes Reichert noch Zeit, Kraft zu tanken und die vielen überwältigenden Momente und Erlebnisse zu verarbeiten. Am 23. Juni schließlich geht es zurück auf den Platz. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für die neue Saison in der 2. Bundesliga freilich schon längst auf Hochtouren. Auch bei der Stadt Ulm beschäftigt man sich mit der Zukunft. Die Mitglieder des Ausschusses für Sport und Bildung haben jüngst einstimmig eine Erhöhung der Nutzungsgebühren für das Donaustadion beschlossen. Heißt: Heimspiele werden für den Verein künftig teurer. Noch vor einem Jahr hatte die Verwaltung darauf verzichtet, die Stadionmiete anzupassen. Das bisherige Entgelt war bereits zu Oberliga-Zeiten vereinbart worden, verbunden mit dem Wissen, dass der SSV 1846 Ulm Fußball sich damals finanziell konsolidieren musste.

Demnach hatte der Verein bislang lediglich 2450 Euro pro Spiel bezahlen müssen. 1000 Euro als Nutzungsentgelt, 700 Euro für Reinigung und 750 Euro für den Betrieb des Flutlichts. Künftig werden die Spatzen deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen: Der neue Vertrag sieht laut Beschlussvorlage ein Nutzungsentgelt von 5760 Euro vor. Zuzüglich 700 Euro für Reinigung, 750 Euro für Flutlicht und 1100 Euro weiterer Betreiberkosten ergibt das letztlich 8310 Euro pro Heimspiel. Die Summe deckt nach Berechnungen der Stadtverwaltung rund 80 Prozent der Kosten, die restlichen 20 Prozent werden von der Kommune bezuschusst. Betrachtet wurden dabei sämtliche Aufwendungen, sowohl bei der städtischen Abteilung Gebäudemanagement als auch bei der Abteilung Bildung und Sport als Betreiberin des Stadions. Auch für den Spielbetrieb in anderen Klassen des Profifußballs wurden neue Gebühren bereits jetzt festgelegt: In der 3. Liga wäre ein Gesamtbetrag von 6150 Euro fällig, bei einer Kostendeckung von 50 Prozent. 9750 Euro kämen für ein Heimspiel in der 1. Bundesliga zusammen (100 Prozent Kostendeckung).

