Millionenspritze: US-Investor mit großem Namen steigt beim SSV Ulm ein

Plus Ein Nachfahre des Automobil-Pioniers Henry Ford steigt als Investor ein. Diese Woche kommt es zum ersten persönlichen Treffen. Das Geld können die Spatzen gut gebrauchen.

Die Fans der Spatzen sehnen sich schon lange nach dem gelangweilten Milliardär, der seine Liebe zum Sport entdeckt, den SSV Ulm 1846 Fußball großzügig unterstützt und ihm idealerweise auch noch ein neues Stadion hinstellt. Ein kleines Stückchen dieses Traums ist Wahrheit geworden.

Es geht zwar nicht um ein neues Stadion und auch nicht um Milliarden, sondern "nur" um 3,4 Millionen. Aber dieses Geld ist bereits vor etwa drei Wochen auf die Konten des Vereins einbezahlt worden. Der neue Investor ist Amerikaner, er kommt aus Detroit, er heißt Calvin Ford und er ist der Ur-Ur-Enkel von Henry Ford, dem Automobil-Pionier und Erfinder der Produktion am Fließband. Anton Gugelfuss, Aufsichtsrat beim SSV Ulm 1846 Fußball, beruhigt schon jetzt die Bedenkenträger: "Da kommt keine Heuschrecke, die Einfluss nehmen möchte. Sondern ein sportbegeisterter Privatmann, der noch nicht einmal einen Platz im Aufsichtsrat anstrebt."