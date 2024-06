Trainingsauftakt beim SSV Ulm 1846 Fußball lockt viele Zaungäste

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist zurück auf dem Rasen. Zur ersten öffentlichen Übungseinheit kommen viele Fans, die den Zweitliga-Aufsteiger mit Applaus begrüßen.

on wegen lockerer Aufgalopp. Bei der ersten Trainingseinheit nach der Sommerpause hat Thomas Wörle seine Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball schon ordentlich zum Schwitzen gebracht. Auf die 90 Minuten packte der Chefcoach eine stattliche Nachspielzeit drauf. Ganz zur Freude der 80 Fans, die am Dienstagvormittag als Zaungäste auf den Rasenplatz hinter der Gegentribüne des Donaustadions gekommen waren.

Über ein derartiges Interesse freute sich auch SSV-Geschäftsführer Markus Thiele. Er sagt: „Es ist toll, dass wir derartige Unterstützung bekommen und wahrgenommen werden. Das zeigt, dass wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr gut weiterentwickelt haben.“ Zuletzt war zum Vorbereitungsstart jeweils nur eine Handvoll Trainingskiebitze gekommen, dieses Mal war gleich eine ganze Kindergartengruppe am Spielfeldrand aufmerksam dabei.

Neuzugang Niklas Castelle absolviert noch sein Rehaprogramm

Auf dem Platz gab es einige neue Gesichter zu sehen, alle bisherigen Neuzugänge bis auf Niklas Castelle. Der Ex-Schalker befindet sich nach einer Oberschenkelverletzung noch im Reha- und Aufbautraining. Dafür vermeldeten die Spatzen kurz vor Trainingsbeginn eine weitere Verstärkung – mit Aaron Keller einen Stürmer. Die Ulmer haben den 20-jährigen Deutsch-Schweizer mit brasilianischen Wurzeln von der SpVgg Unterhaching zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Im Sommer 2018 wechselte Keller, der seine Kindheit mit seiner Familie in Hongkong verbracht hatte, ins Nachwuchsleistungszentrum nach Unterhaching. Dort schaffte er es in der vergangenen Saison in die Startelf der ersten Mannschaft und absolvierte 37 Spiele in der 3. Liga. Im März dieses Jahres debütierte er zudem für die Schweizer U21-Nationalmannschaft. Thiele erklärt: „Wir können Aaron in der 2. Bundesliga eine gute Plattform für seine weitere Entwicklung bieten und er wird uns mit seinem Talent und seiner Torgefahr helfen. Dass wir einen solchen Spieler von einer Leihe zu uns überzeugen konnten, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit aber noch nicht. Vor allem auf der Torhüter-Position gibt es noch Handlungsbedarf. Nach dem Weggang von Lorenz Otto zu Rot-Weiß Erfurt stehen derzeit mit Christian Ortag und Marvin Seybold nur zwei Schlussmänner unter Vertrag. „Auf der anderen Seite werden wir auch noch ein paar Spieler abgeben müssen, um eine vernünftige Kadergröße hinzubekommen und gut arbeiten zu können“, sagt der Geschäftsführer. Thiele hofft, dass die weiteren Personalien schon bald geklärt sind „und wir dann im Trainingslager komplett sind“. Das beginnt am Montag, 1. Juli, in Oberstaufen. Möglicherweise haben die Spatzen dann auch schon einen neuen Video-Analysten gefunden. Nachdem sich Oliver Seitz zum Zweitliga-Konkurrenten Regensburg verabschiedet hat, läuft die Suche nach einem Nachfolger. Thiele berichtet von „Gesprächen mit mehreren Kandidaten“ und meint: „Ich hoffe, dass wir auch diese Lücke zeitnah schließen können.“

Drei Testspiele des SSV Ulm 1846 Fußball sind bereit fixiert

Bis dahin stehen noch weitere Einheiten an. Am Dienstagnachmittag ging es ins Hans-Lorenser-Sportzentrum. „Thomas Wörle und sein Trainerteam haben in den letzten Jahren schon einen sehr guten Rhythmus gefunden. Die Zeiten, in denen man zwei- bis dreimal pro Tag trainiert hat, sind vorbei. Es bringt ja nichts, wenn wir hart trainieren und dann in den Testspielen schwere Beine haben“, sagt der SSV-Fußballboss. Drei Spieltermine sind in den kommenden Wochen bereits fixiert. Zum Abschluss des Trainingslagers geht es am Samstag, 6. Juli, zu einem Turnier nach Kempten, bei dem neben den Gastgebern (Landesliga) auch der FC Memmingen (Bayernliga) und Südwest-Regionalligist FC Homburg dabei sind. Am 27. Juli treten die Spatzen beim Drittligisten FC Ingolstadt 04 an, nur einen Tag später, am Sonntag, 28. Juli, trifft der SSV in Aitrach zwischen Leutkirch und Memmingen auf die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die in die 3. Liga aufgestiegen ist.

