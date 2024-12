Grünes Licht für SSV Ulm: 18 Millionen Euro Sportparkprojekt beginnt

Es hat gedauert, aber jetzt ist das größte Bauprojekt in der Geschichte des SSV Ulm 1846 auf dem Weg. In gemeinsamer Sitzung bewilligten der Ulmer Hauptausschuss und der Sozialausschuss knapp zwölf Millionen Euro für den Bau, der insgesamt wohl 18 Millionen Euro kosten wird. Bevor das Projekt auf Eis gesetzt wurde, waren für den kompletten Bau „nur“ gut zwölf Millionen Euro angesetzt. Die Zustimmung des Gemeinderats am 18. Dezember gilt als Formalie.

