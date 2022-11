Steinheim

16:31 Uhr

Beim Jahreskonzert des Musikvereins Steinheim liegt Spannung in der Luft

Ein anspruchsvolles Programm bot der Musikverein Steinheim bei seinem Jahreskonzert in der Vereinshalle.

Plus Die Musikerinnen und Musiker bieten in der Vereinshalle in Steinheim ein anspruchsvolles Unterhaltungsprogramm. Dann heißt es Abschied nehmen.

Von Inge Pflüger Artikel anhören Shape

Standing Ovations erhielten die Musikerinnen und Musiker beim Jahreskonzert des Musikvereins Steinheim, das fast drei Stunden beste Unterhaltung bot. Eine gewisse Spannung lag von Anfang an in der Luft, aber fast zum Schluss erfuhren die zahlreichen Gäste in der Vereinshalle erst den Grund.

