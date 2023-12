Ein Thalfinger Wintertraum

Die Thalfinger Dorfweihnacht wird durch das Schneetreiben besonders idyllisch.

Mehr winterlich-vorweihnachtliche Stimmung geht eigentlich nicht: Bei knackiger Kälte, bei Lichtergeglitzer und mit viel Schnee fand am Wochenende die 27. Thalfinger Dorfweihnacht des Bürgervereins statt. In der romantischen Abendstimmung war die Dorfweihnacht dicht besucht.

Die Besucherinnen und Besucher wärmten sich an den heißen alkoholischen und alkoholfreien Getränken auf, die an den Buden angeboten wurden. Am Samstagabend gab es weihnachtliche Schlager, am Sonntag sorgten die Elchinger Jugendkapelle und der Thalfinger Musikverein für die musikalische Untermalung. (köd)