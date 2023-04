Kleinkind und Säugling bei Unfall in Thalfingen verletzt

Zwei Autos stoßen in der 90-Grad-Kehre des Weitfelder Wegs zwischen Thalfingen und Seligweiler zusammen. Vier Menschen müssen ins Krankenhaus.

Zwei Autos sind auf dem Weitfelder Weg kurz vor dem Orsteingang von Thalfingen zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Erwachsene sowie zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und sechs Monaten verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei bislang unklar.

Polizei berichtet von Unfall mit 30.000 Euro Schaden nahe Thalfingen

Am Freitag gegen 16.30 Uhr war eine 46-Jährige mit ihrem BMW auf dem Weitfelder Weg nach Nordwesten in Richtung Seligweiler gefahren. Von dort kam der Frau ein Kia mit vier Insassinnen und Insassen entgegen, am Steuer saß ein 39 Jahre alter Mann.

In der 90-Grad-Kehre der Straße stießen die Autos zusammen, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt dessen Höhe auf 30.000 Euro. BMW und Kia mussten abgeschleppt werden, die vier Personen im Inneres des Kia kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. (AZ)