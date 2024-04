Mee(h)r Garten!: Thalfinger Galerie zeigt Bilder aus dem hohen Norden

Die Flensburger Malerin Ute Meyer liebt das Meer und sie liebt Pflanzen. Beides findet sich als Motiv auf ihren Ölbildern wieder, die ab Mittwoch in der Galerie auf der Insel zu sehen sind.

Diese Woche startet eine neue Ausstellung in der Thalfinger Galerie auf der Insel. Am Mittwoch, 10. April, feiert die Schau unter dem Titel "Mee(h)r Garten!" mit Bildern der Flensburger Malerin Ute Meyer Vernissage. Der Norden ist nicht nur ihre Heimat, sondern auch Motiv in vielen ihrer Bilder.

"Eine motivische Ausstellung mit Bildern aus dem hohen Norden", kündigt Galerist Manfred Bittner an. Nicht allein die Romantiker, (siehe "Hamburg") hätten die suggestive Kraft des Meeres für sich gepachtet, sondern auch viele andere, spätere, ebenfalls moderne Stilepochen (Neue Sachlichkeit, Realismus, Expressionismus, um einige Beispiele zu nenen) machten sich diese Urgewalten des Wassers zum Thema, schreibt Bittner. Zwischen all diesen Stilen habe die Flensburgerin Ute Meyer einen eigenen, unbesetzten Platz gefunden.

Verschiedene Küsten, Wasservögel und oft auch Blumen sind bei Meyer beliebte Bildmotive. Zwischen Mittwoch, 10. April, und Sonntag, 19. Mai, ist eine Auswahl ihrer Werke in der Galerie auf der Insel zu sehen. Diese ist jeweils Donnerstag bis Sonntag von 16 bis 18 Uhr regulär geöffnet. (AZ)