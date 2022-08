Wischwasser als Waffe gegen Drängler? Die Polizei warnt und gibt Tipps

Lokal Eine Autofahrerin fühlt sich von einem Motorradfahrer bedrängt und betätigt die Scheibenwischanlage. Der Mann bekommt Wischwasser ins Auge. Jetzt ermittelt die Polizei.

Im Illertisser Stadtteil Tiefenbach gerieten jüngst eine 32-jährige Autofahrerin und ein gleichaltriger Motorradfahrer in Streit. Auslöser war zum einen die Fahrweise des Mannes und zum anderen die Reaktion der Frau. Weil er zu nah aufgefahren war, spritzte sie ihm Wischwasser aus der Scheibenspritzanlage ins Auge. Nun ermittelt die Polizei gegen beide Beteiligte. Zwar komme es im Straßenverkehr immer wieder zu "kuriosen Situationen", derartiges ist aber offensichtlich auch im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West neu.