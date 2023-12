A8 nach tödlichem Unfall gesperrt: Auto kracht in Lkw – Fahrer stirbt

Tödliche Verletzungen erlitt am Montagmittag ein Pkw-Fahrer bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt. Aus noch ungeklärter Ursache kam es gegen 11.20 Uhr auf der schnee- und eisfreien A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zum Zusammenstoß zwischen einem Skoda und einem Sattelzug. Beide Fahrzeuge kamen nach links, schlugen in der Betonmittelabtrennung ein und kamen auf dem linken und dem mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn zum Stehen. Die Feuerwehr Dornstadt musste den eingeklemmten Pkw-Fahrer mit hydraulischen Rettungsgeräten befreien, doch noch während der Erstversorgung im Rettungswagen verstarb der Mann an seinen schweren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb körperlich unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft an, dass ein Sachverständiger für Unfallanalytik vor Ort Spuren sichert. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, ab der Ausfahrt Ulm-West wird der Verkehr über die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart umgeleitet. Text/Foto: Thomas Heckmann

Foto: Thomas Heckmann