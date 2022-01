Überfall auf Getränkemarkt in Burlafingen: Belohnung für Hinweise ausgesetzt

In Burlafingen wurde ein Getränkemarkt überfallen. Die Täter flüchteten mit einer vierstelligen Summe Bargeld. Nun gibt es eine Belohnung für Hinweise.

Nach dem Überfall auf einen Getränkemarkt im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist jetzt von privater Seite eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt worden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Zudem sollen Flugblätter im Umkreis des Tatorts ausgeteilt werden.

Wie berichtet, hatten am vergangenen Samstagabend gegen 17.44 Uhr zwei bislang unbekannte Männer den Getränkemarkt in der Adenauerstraße in Burlafingen überfallen. Es war schon dunkel, als beide Täter das Geschäft betraten und einem Angestellten ein Messer vor die Nase hielten. Sie forderten Bargeld.

Der Finkbeiner-Getränkemarkt wurde überfallen. Foto: Alexander Kaya

Kurze Zeit später flüchteten die beiden Männer mit einem vierstelligen Geldbetrag in Richtung Bahnunterführung beim Kreisverkehr. Der Mitarbeiter des Getränkemarktes wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Der Vorfall aber löste im Ort große Bestürzung aus. Burlafinger Vereine teilten in den sozialen Netzwerken den Fahndungsaufruf der Polizei.

Überfall in Burlafingen: So werden die Täter beschrieben

Die Täter werden so beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, schlank beziehungsweise athletisch. Beide Männer trugen eine dunkle Jacke - eine davon mit einer hellen Aufschrift.

Die Ermittler haben folgende Fragen:

Haben Sie möglicherweise die Tat selbst oder die Flucht der beiden Tatverdächtigen aus dem Getränkemarkt in Richtung der Bahnunterführung beobachtet? Sind Ihnen in diesem Zusammenhang auch Fahrzeuge aufgefallen? (Marke, Farbe, Kennzeichen, Anzahl und Beschreibung der Insassen)

in Richtung der Bahnunterführung beobachtet? Sind Ihnen in diesem Zusammenhang auch aufgefallen? (Marke, Farbe, Kennzeichen, Anzahl und Beschreibung der Insassen) Haben Sie in den letzten Tagen Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen, die nicht zum regulären Wohnumfeld Ihres Hauses, Ihrer Straße, beziehungsweise Ihres Wohngebietes gehören oder die sich in irgendeiner Form auffällig beziehungsweise verdächtig verhielten?

++ Hier gelangen Sie zum Flugblatt, das die Polizei in Burlafingen verteilt ++

Die ersten Ermittlungen am Tatort wurden von der Neu-Ulmer Polizei und dem Kriminaldauerdienst aus Memmingen übernommen. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizei in Neu-Ulm. Sachdienliche Hinweise werden dort unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegengenommen. (AZ)